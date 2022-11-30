2022/11/30 | 10:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانية تكشف ملامح موازنة 2023 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تكشف ملامح موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تكشف ملامح موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).