2022/11/30 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تستمر مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقامة خمس مباريات في بغداد وزاخو والديوانية والنجف الأشرف .وتنطلق المواجهات عند الساعة الثانية ظهراً، حيث يلاقي الديوانية ضيفه أربيل على ملعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



5 مباريات في دوري الكرة الممتاز ابرزها ديربي العاصمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. 5 مباريات في دوري الكرة الممتاز ابرزها ديربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. 5 مباريات في دوري الكرة الممتاز ابرزها ديربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).