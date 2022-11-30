2022/11/30 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل زير الصناعة والمعادن خالد بتال ، اليوم الاربعاء ، الى النجف اليوم في زيارة رسمية له.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف وتلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “بتال بدأ جولته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة يصل النجف لارساء حجر الاساس للمدينة الصناعية الكبرى المركز الخبري الوطني.

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