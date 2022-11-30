البينتاغون يؤكد امكانية تزويد اوكرانيا بانظمة الدفاع الجوي المتطورة باتريوت

2022/11/30 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، بما فيها أنظمة “باتريوت”.وقال مسؤولون في البنتاغون خلال مؤتمر صحفي، إن “الدفاع الجوي من أولوياتنا العليا ونحن نبحث عن جميع الإمكانيات لمساعدة أوكرانيا”.وأضافوا أن “باتريوت” … Readmore

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