ماكرون يصل إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة

2022/11/30 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام ويأمل من خلالها البلدان الحليفان تكريس مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصّل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصاً.وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز … Readmore

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