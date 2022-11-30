2022/11/30 | 10:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، 30 تشرين الثاني، 2022، بأن الهيئة العليا...

ظهرت المقالة الهيئة العليا لمكافحة الفساد تحتجز هيثم الجبوري أولاً على المسلة.

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