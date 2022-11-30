احداث تشرين الثاني.. وزير الداخلية يصل البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25

2022/11/30 | 10:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاربعاء 30 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية يصل البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي...

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وزير الداخلية يصل البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25 أولاً على المسلة.

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