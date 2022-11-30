تسمية قيادي في حزب

2022/11/30 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مسؤول، اليوم الاربعاء، عن تعيين القيادي في حزب الفضيلة النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين القيادي في حزب الفضيلة النائب السابق حازم الخالدي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف أن "الخالدي كان رئيسا للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب".

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