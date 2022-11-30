إغتيال القيادية العمّالية

2022/11/30 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باغتيال قيادية في حزب العمال الكردستاني، بعملية للاستخبارات التركية شمال العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادية في حزب العمال الكردستاني "فاطمة أونور"، اغتيلت بعملية للاستخبارات التركية شمال العراق".

وصباح اليوم، أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد عناصرها القيادية في تنظيم "بي كي كي" فاطمة أونور شمالي العراق.

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