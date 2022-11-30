وزير الداخلية يصل البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25

2022/11/30 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنوصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، محافظة البصرة لمتابعة الجهود الامنية الخاصة بخليجي 25.

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