2022/11/30 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gCjFDPrZ_tA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة تنقل فعاليات بازار كلية الزراعة في جامعة المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة تنقل فعاليات بازار كلية الزراعة في جامعة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).