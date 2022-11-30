2022/11/30 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء،عن اطلاق دفعة جديدة من السلف لثلاث فئات.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “المصرف قرر اطلاق دفعة جديدة من السلف الشخصية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يطلق دفعة جديدة من السلف لثلاث فئات المركز الخبري الوطني.

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