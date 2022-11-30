ستيفاني فرابات.. الحكمة التي تستعد لدخول التاريخ ثانية من بوابة المونديال

2022/11/30 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الفرنسية، ستيفاني فرابارت، لدخول التاريخ مرة أخرى، إذ أنها سوف تصبح أول سيدة تقود فريق حكام نسائي بالكامل في تاريخ مباريات بطولة كأس العالم للرجال.

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