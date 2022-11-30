هذه الأطعمة تساهم بإبطاء التدهور المعرفي.. ما هي؟

2022/11/30 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ تناول المزيد من الفلافونولات ومضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضار، والفاكهة، والشاي، والنبيذ، قد يبطّئ من معدل فقدان الذاكرة.

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