الرافدين: فائدة قرض 25 مليون المشاريع الصغيرة ٦ بالمئة

اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون دينار لأصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “فائدة قروض المشاريع الصغيرة تصل إلى 6 بالمئة وإن مدة تسديد القرض 6 سنوات”.
وأضاف البيان أن “التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.
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