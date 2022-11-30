الرافدين: فائدة قرض 25 مليون المشاريع الصغيرة ٦ بالمئة

2022/11/30 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون دينار لأصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “فائدة قروض المشاريع الصغيرة تصل إلى 6 بالمئة وإن مدة تسديد القرض 6 سنوات”.

وأضاف البيان أن “التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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