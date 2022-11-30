أطفال عراقيون فعلوا المستحيل.. لن تصدق ما ستراه | تقرير

2022/11/30 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبقى في الواقع التربوي وهذه المرة من نينوى, والتي شهدت بعض مناطقها مغادرة الطلبة لمقاعد الدراسة بسبب نقص الكوادر التربوية وغياب مشهد التعليم خصوصا في بعض المدارس الكرفانية مما دفع الأهالي بسحب أبنائهم من الصفوف بدلاً من تحمل عناء الحضور والمصاريف بلا جدوى ..



محمود الجماس اعد لنا التقرير التالي

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