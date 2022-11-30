السبب الحقيقي لزيارة السوداني إلى ايران | تقرير

2022/11/30 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتصدر ملف الامن والحدود مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الى ايران ولقاءاته بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكبار المسؤولين في ايران بالإضافة الى بحث ملفات مشتركة بين البلدين.



تقرير – محمد فراس

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