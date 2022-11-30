هل تشعل أموال العراق المنهوبة المواجهة بين الحكومة وكبار الفاسدين؟

2022/11/30 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

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بحجم المفاجأة التي تضمنها مؤتمر إعلان رئيس الحكومة عن استعادة جزء من أموال سرقة القرن والتي تمثلت بالدهشة لمشهد الاموال بجانب رئيس الوزراء إلا أن آمال العراقيين بمفاجأة الإعلان عن إنهاء ظاهرة الفساد كما هو هدف المنهاج الوزاري والتي تمثل اختبارا حقيقيا للحكومة في وقت مبكر من مشاورها.



تقرير – ناجي ابو لوز

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