المحاكم العراقية تسجل ارتفاع حالات الطلاق

2022/11/30 | 11:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق خلال السنتين الأخيرتين، وفق إحصائيات محاكم البلاد.أمر أثار القلق بين منظمات المجتمع المدني، التي تدعو إلى دراسة أسباب الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة لها.

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