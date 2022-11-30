"جعل منزله وكراً للإرهابيين".. الإطاحة بأحد عناصر داعش في الانبار

2022/11/30 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي كان يتخذ من منزله وكراً للإرهابيين في محافظة الانبار.

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