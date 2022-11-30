وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين - عاجل



وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين - عاجل
2022/11/30 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم -  

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