حرس الحدود تضبط مواد كيماوية

2022/11/30 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

ضبطت قيادة قوات حرس الحدود ، اليوم الأربعاء، كيماوية "خطرة" في الانبار

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) ان "مديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية، قسم شرطة كمرك الانبار، وبناء على معلومات مؤكدة وردت الى قسم التحريات المنطقة الغربية، ضبطت عجلتين مخالفتين محملتين بمواد سماد كيمياوي، مشيرا الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بها من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لها".

ونوه الى ان" الواجب مشترك ما بين قسم التحريات ومكافحة التهريب في الأنبار وقسم شرطة كمرك المحافظة ومديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية".





يشار الى ان الأسمدة تضم مواد كيماوية خطيرة قد تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والتفخيخ، ويعد تهريب هذه المواد من اخطر العمليات.

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