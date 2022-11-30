تشيكوسلوفاكيا تباشر بتدريب القوات الأوكرانية وتؤكد: سنقف ضد روسيا

2022/11/30 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة: مروان حبيب

اتخذت الحكومة التشيكية، اليوم الاربعاء، قرارا يلزم قواتها المسلحة المباشرة بتدريب نظيرتها الأوكرانية على أراضيها وداخل معسكراتها من خلال استضافة متطوعين اوكرانيين بهدف تجهيزهم لمواجهة روسيا ضمن العمليات العسكرية التي تجري حاليا شرق أوروبا.

وذكرت شبكة يوراكتف التابعة للاتحاد الأوربي في تقرير لها وترجمته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة التشيكية ستبدأ بتطبيق قرارها غدا الخميس بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المحلي".

وأشارت الى أن "تدريب القوات الأوكرانية لصد العدوان الروسي امرا حيويا"، فيما أوضحت أن "القرار التشيكي يتضمن أيضا ارسال عسكريين لتدريب المزيد من المتطوعين الاوكرانيين على قتال الروس في قواعد خاصة بهم مقامة حاليا في بولندا، الامر الذي يوسع رقعة الصراع الروسي الاوكراني حاليا من شرق الى وسط أوروبا".

وتابعت أن "الأحزاب السياسية المحلية، اعترضت على قرار السلطات التشيكية فيما قالت انه "مساعي لإطالة امد الحرب بدلا من مساعدة الاوكرانيين على انهائها"، بحسب ما أوردت الشبكة نقلا عن "حزب الحرية والديمقراطية المباشرة" في البرلمان التشيكي.

يشار الى ان الحكومة التشيكية قررت أيضا ضمن ذات الجلسة، التمديد بــ "عمر مشاركة قواتها في بعثة حلف الناتو العسكرية الى العراق"، مشددة على التزامها بالدور الحيوي الذي تمارسه قوات الحلف داخل الأراضي العراقية بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، دون ان تكشف عن مزيد من التفاصيل.

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