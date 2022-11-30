مظاهرات الصين.. احتجاجات

2022/11/30 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكس الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع الإحباط الاقتصادي المتزايد بين الشباب في البلاد على الرغم من اندلاعها بسبب قيود كوفيد الصارمة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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