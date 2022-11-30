السوداني وعبداللهيان يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وايران

2022/11/30 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، وزير الخارجيّة الإيراني حسين … Readmore

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