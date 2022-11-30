لأول مرة في تاريخ المونديال .. الفيفا يعلن مشاركة ثلاث نساء لتحكيم مباراة المانيا وكوستاريكا

2022/11/30 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابار، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، أول ثلاثي تحكيمي نسائي يقود مباراة لكأس العالم للرجال، بعد إعلان فيفا القرار، الثلاثاء لتنهي مشاركة النساء الثلاث احتكارا استمر 92 عاما للرجال بتولي قيادة مباريات المونديال.فقد تم اختيار … Readmore

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