الرافدين: فائدة قرض 25  مليون المشاريع الصغيرة 6 بالمئة

2022/11/30 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون دينار لأصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "فائدة قروض المشاريع الصغيرة تصل إلى 6 بالمئة وإن مدة تسديد القرض 6 سنوات.

وأضاف البيان أن التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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