السوداني وعبد اللهيان يؤكدان دور العراق المحوري وجهوده في تدعيم أمن المنطقة

2022/11/30 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، على دور العراق المحوري ودوره في تدعيم أمن واستقرار المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

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