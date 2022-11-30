2022/11/30 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9O7vZIYMHl8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تُعد لتدمير منشآت ايران النووية مجددا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تُعد لتدمير منشآت ايران النووية مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).