السوداني وعبد اللهيان يؤكدان على دور العراق المحوري في المنطقة

2022/11/30 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجيّة الإيراني حسين...

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