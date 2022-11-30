2022/11/30 | 12:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يشهد نصف الديموقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي تفاقم في...

ظهرت المقالة الشرق الأوسط: 3 ديمقراطيات فقط ..



العراق بينها..ونموذجه يتهدّد بالفساد وسوء الادارة أولاً على المسلة.

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