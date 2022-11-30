2022/11/30 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مراسلنا، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مجمع تجاري بمحافظة كركوك.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، "تصاعد أعمدة الدخان في مجمع تجاري بمحافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).