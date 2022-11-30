العمل تصدر توجيها بشأن المعترضين المتقدمين على الإعانة الاجتماعية

2022/11/30 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توجيها بشأن المعترضين المتقدمين على الإعانة الاجتماعية.

وقال إعلام الوزارة، إن "هيئة الحماية الاجتماعية أعلنت عن جدول جديد لحسم الاعتراضات على الإعانة الاجتماعية لا يتعدى الشهر", وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).



مضيفا، أن" الهيئة أعلنت عن جدول جديد لمراجعة المعترضين المتقدمين على الاعانة الاجتماعية، الذين وردت نتائجهم من وزارة التخطيط (فوق خط الفقر)".واكد رئيس الهيئة احمد خلف، أن "هذا الاجراء جاء بناء على توجيه وزير العمل للإسراع في حسم هذه الاعتراضات خلال شهر واحد، بالتنسيق مع اللجان العليا في بغداد، والمحافظات، ومن ثم اصدار البطاقات الذكية للمستحقين منهم".



مشيرا خلف بحسب البيان الى أن "الجدول يتضمن أعداد الاسر، وبواقع (٢٠٠) اسم لكل قسم لمدة لا تتعدى شهرا واحدا".

ادناه رابط الأسماء ومواعيد المراجعة:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UI8Mtj9EK5hl4uxYsIEc0_lzF9dvRSLg/htmlview?usp=share_link&ouid=109695954210611320122&rtpof=true&sd=true&sle=true&pru=AAABhOvRRiQ*67E2hzkePgPrkkrqpO7ZTQ

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