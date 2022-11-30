العراق ينال عضوية اتحاد رجال الأعمال العرب

2022/11/30 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انضم مجلس الأعمال العراقي، اليوم الأربعاء، بصفة عضو عامل في اتحاد رجال الأعمال العرب.وقال نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انضمام المجلس لعضوية الاتحاد سيسهم في التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الاستثمارات العراقية في مختلف المجالات الاقتصادية".وأشار إلى أن "القطاع الخاص العراقي يهتم بتوسيع استثماراته في الوطن العربي خاصة مع وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري والتي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات العربية المشتركة".من جانبه، أعرب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، عن سعادته بإنضمام مجلس الأعمال العراقي، مؤكداً "أهمية الاستثمارات العراقية على المستوى العربي".ولفت الى "جهود الاتحاد في تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية والاستثمارية والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الوطن العربي بمختلف قطاعاته الواعدة".

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