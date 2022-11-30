2022/11/30 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول إيراني: خسرنا أسواق العراق في تصدير المنتجات البترولية والزراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: خسرنا أسواق العراق في تصدير المنتجات البترولية والزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: خسرنا أسواق العراق في تصدير المنتجات البترولية والزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).