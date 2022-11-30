الأرض والقمر في الخلفية.. صورة مذهلة من ناسا للمركبة أوروين

2022/11/30 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المركبة الفضائية أوريون، إلى أبعد مسافة من الأرض في اليوم الثالث عشر، من مهمة "أرتيميس 1"، بحسبما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء.

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