بينهم أحلام والدعيع.. فنانون ورياضيون يعربون عن تفاؤلهم بتأهل السعودية وسط تداول فيديو

2022/11/30 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين عن تفاؤلهم بتأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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