المكافحة تكشف لـ”ايرث نيوز” اعداد الملقى القبض عليهم بتهم المخدرات

2022/11/30 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مكافحة المخدرات اليوم الاربعاء، اعداد الذين تم القبض عليهم بتهمة التجارة او تعاطي المخدرات.وقال مدير اعلام المكافحة العقيج بلال صبحي، لوكالة ايرث نيوز، “هناك جهود كبيرة تبذلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محاربة جرائم المخدرات والتعاون مع كافة الاجهزة الامنية” مشيرا الى وجود “ارتفاع في اعداد المقبوض عليهم حيث ان احصائياتنا […]

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