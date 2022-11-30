2022/11/30 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة وزير الداخلية يوجه قيادة الشرطة البصرة 1/ إنهاء المخدرات وعدم التهاون مع القانون .2 /تأمين الحدود بالكامل والعمل على الجهد الأستخباراتي .3 /اعتقال جميع المتاجرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منها تشكيل قوة خاصة للدكات العشائرية..



الشمري يصدر حزمة توجيهات لقيادة شرطة البصرة المركز الخبري الوطني.

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