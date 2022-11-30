كاتب بريطاني يعلق على الاحتجاجات ضد قطر بسبب منع الكحول والمثلية: الغرب مغرورين

2022/11/30 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ورد الكاتب البريطاني الشهير روب مور يرد بشكل منطقي على الاحتجاجات التي تتعرض لها قطر بسبب منع الكحول في ملاعب المونديال وموقفها من المثليين.وقال:” هناك الكثير من لاعبي كرة القدم والمراسلين الذي […]

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