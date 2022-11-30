اكثر من 30% من انتاج الكهرباء في العراق معتمد على الغاز الايراني.. كمية تعادل تعاقدات الطاقة الشمسية

2022/11/30 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يعتمد قرابة ثلث الانتاج الكهربائي في العراق على الغاز الايراني، وتمثل هذه النسبة حجم كبير من الطاقة الكهربائية المرهونة بعامل خارجي الامر الذي يعده المختصون بأنه “فقدان للسيادة” حيث أن امتلاك مصادر الطاقة الذاتية وعدم جعلها مرهونة بأطراف ودول خارجية هي احدى عناصر السيادة، بحسب المختصين.

المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، قال في تصريحات صحفية إن “العراق يعتمد بقرابة 7500 ميغاواط على وقود الغاز الإيراني المورد، في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية وعدم اكتمال تأهيل وتطوير حقول الغاز بشكل كامل والتي تعمل عليه وزارة النفط بشكل حثيث وكبير مع توجيهات حكومية باستثمار حقول الغاز وتقليل الاحتراق”، مؤكداً أن “عدم اكتمال هذه الخطة سيبقي العراق بحاجة للغاز المورد”.

وأضاف موسى، أن “أي انحسار لإطلاقات الغاز المورد او تعثر تسديد المبالغ سيؤثر بشكل كبير على تغذية محطاتنا التوليدية، وبالتالي سينعكس ذلك على انتاجية الطاقة”.

وينتج العراق قرابة 24 الف ميغا واط وفق اخر رقم اعلنته وزارة الكهرباء منذ اشهر، وبذلك فأن اكثر من 30% من انتاج العراق للكهرباء مرهون بالغاز الايراني.

ومع ذلك فأن العراق مازال يحتاج الى اكثر من 10 الاف ميغا واط اضافية ليسد الحاجة الاستهلاكية الداخلية، وهو ماتعمل عليه وزارة الكهرباء وعبر الحكومتين السابقة والحالية على انجاز التعاقدات على الطاقة الشمسية حيث وقع العراق عدة عقود لانشاء كهرباء من الطاقة الشمسية وتبلغ انتاجية هذه العقود 7500 ميغا واط، وهو رقم يساوي بالضبط الطاقة التي ينتجها العراق بالاعتماد على الغاز الايراني.

ومن العمليات الاخرى التي يعمل عليها العراق لرفع الانتاج دون رفع الحاجة لاستيراد المزيد من الغاز، هو العمل على تقنية الدورة المركبة، عبر تحوير محطات الكهرباء الغازية من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة ممايجعلها ترفع انتاجها بنسبة 40% دون استهلاك المزيد من الغاز.

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