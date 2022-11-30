2022/11/30 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز الارشاد الأسري التابع للعتبة

الحسينية المقدسة احتفالية بمناسبة

ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى فخر

المخدرات( عليها السلام )في كربلاء

المقدسة وذلك على قاعة خاتم الانبياء في

صحن الحسيني المطهر وب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء .. مركز يعنى بالأسرة ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى( ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء .. مركز يعنى بالأسرة ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى( ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).