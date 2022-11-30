وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يتفقد مراكز الشرطة المحلية في بغداد

2022/11/30 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يتفقد عدد من مراكز الشرطة المحلية ضمن عموم العاصمة بغداد===============تفقد اللواء عادل عباس ابراهيم الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مركز شرطة السعدون ومركز احداث الرصافة مع بداية الدوام الرسمي وكان في استقبال سيادته ضباط ومراتب المركزين ، وقد اطلع السيد الوكيل على طبيعة العمل الامني وما يقدم من خدمة للمواطنين الكرام من خلال استقبال الدعاوى والشكاوى ، ووجه سيادته باتباع اسلوب مهني مبني على الكفاءة بالعمل وكسر حاجز الروتين وعدم التاخير في الاجراءات القانونية واحالتها الى القضاء للنظر فيها .اعلام وكالة شؤون الشرطة

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