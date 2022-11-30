قصف تركي يطال قضاء العمادية في دهوك وأنباء عن اصابات - عاجل

2022/11/30 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

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قصف تركي يستهدف قرية بلافا وسركلي الواقعة على جبل متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك القصف استهدف مقرات لحزب العمال وبحسب المعلومات اسفر عن اصابات

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