2022/11/30 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط 4 حاويات مخالفة أحدها تحتوي أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.

وذكرت الهيئة أنه "حسب توجيهات رئيس هياة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المعدة لضبط المخالفات، تمكن منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بالتعاون مع مركز الكمرك من ضبط ثلاث حاويات تحتوي ( صمامات ومواد انشائية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها دون مراجعة اصحاب العلاقة".واضافت أنه "تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالتعاون مع مركز الكمرك من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي أدوية بشرية نوع ( ابرة حق وريدي) مخبأة خلف أواني زجاجية معدة للتهريب".واشارت الى أنه "تم تشكيل لجنتين مختصة مع الدوائر العاملة في المنفذين لعرض الموضوعين امام انظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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