2022/11/30 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، عشرة توجيهات لقيادة شرطة البصرة بينها تخص المخدرات، خلال زيارته الى المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها تخص المخدرات.. وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها تخص المخدرات.. وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).