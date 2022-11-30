وزير الداخلية يصدر توجيهات لقيادة شرطة البصرة

2022/11/30 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ، اليوم (30 تشرين الثاني 2022)، ان وزير الداخلية اصدر توجيها قيادة شرطة البصرة والتي جاءت على النحو الآتي:

إنهاء المخدرات وعدم التهاون مع القانون.

تأمين الحدود بالكامل والعمل على الجهد الأستخباراتي.

اعتقال جميع المتاجرين بالمخدرات.

تشكيل قوة خاصة للدكات العشائرية.

عدم ترك اي شخص يهرب من القانون أينما يذهب يعتقل حتى لو هرب الى خارج العراق وتسليمه للقضاء.

جميع العشائر تجرم الدكة العشائرية.

أوجه رسالة إلى أبناء الشرطة لا تردد بتطبيق القانون، وكل الدولة سند لرجال الشرطة.

عدم التردد في تنفيذ أوامر القبض بدون تأخير.

من لا يستطيع العمل بهذه الاجراءات فليترك منصبه.

أهل البصرة يستحقون واقع أمني أفضل والبصرة مدينة أستثمارية لابد من الحفاظ على أمنها.

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