وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين  

2022/11/30 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين في صورة تعود إلى 12 تشرين الأول/اكتوبر 1992 قبل إلقاء كلمة أمام المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين © ا ف ب/ارشيف مايك فيالا بكين (أ ف ب) – توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع […]

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