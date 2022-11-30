تكاد لا تُرى بالعين.. إيراني يستعرض مهاراته في التحكم بكرات صغيرة جدًا في وسط سوق واقف بقطر

2022/11/30 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض الإيراني مهدي حب درويش مهاراته في التحكم بضرب الكرات باختلاف حجمها، وذلك أثناء عرض أداه أمام جمهور في سوق واقف بقطر.

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