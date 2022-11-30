صحيفة: رونالدو يقترب من التوقيع لـ

2022/11/30 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إعلامية، قرب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل عرض مادي ضخم.

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